Какие шансы у дагестанского Брюса Ли в поединке на UFC против Стивенса?

Популярный российский боец Забит Магомедшарипов проведёт свой следующий поединок против американского полулегковеса Джереми Стивенса. Бой войдёт в основной кард турнира UFC 235, который состоится 2 марта 2019 года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Обе стороны дали устное согласие на встречу друг с другом в клетке.

Забит Магомедшарипов (16-1-0) дебютировал в американском "восьмиугольнике" в сентябре 2017 года, проведя на сегодняшний день в UFC четыре поединка. Все свои бои дагестанский Брюс Ли уверенно выиграл, при этом трижды Магомедшарипов умудрился заработать бонусы в номинациях "Лучшее выступление вечера" и "Бой вечера", каждый из которых обогатил бойца на дополнительные $50 000.

Свой крайний бой Забит провёл 8 сентября против американца Брэндона Дэвиса, завершив выступление, к изумлению миллионов фанатов смешанных единоборств, экзотическим болевым приёмом на коленный сустав. Всего же на профессиональной арене Магомедшарипов провёл 17 поединков, выиграв в 16 из них. Единственным обидчиком дагестанца значится известный по выступлениям в Fight Nights Global москвич Игорь Егоров, нанёсший поражение популярному бойцу в уже далёком 2013 году.

Забит начал свой спортивный путь с тренировок по вольной борьбе и кикбоксингу в родном Хасавюрте, совмещая единоборства с игрой в футбол. В двенадцатилетнем возрасте Магомедшарипов поступил в самую известную в мире школу-интернат боевых искусств "Пять сторон Света" (село Халимбек-аул, Дагестан), что позволило ему вырасти в настоящего мастера китайских боевых искусств и выиграть титулы чемпиона России, Европы и обладателя Кубка мира по ушу саньда. В смешанных единоборствах (ММА) Забит завоевал пояс организации ACB, ставший трамплином для заключения контракта с UFC.

Забита Магомедшарипова по праву называют самым перспективным бойцом в полусреднем весе, а за яркий, красочный и непредсказуемый ударный стиль его очень полюбили американские болельщики.

Джереми Стивенс (28-15-0) — гораздо более опытный в плане выступлений в ММА боец. 32-летний американец из Айовы бился практически со всем цветом полулёгкой и лёгкой весовых категорий, включая таких топов, как Рафаэль дос Аньос (победа), Джо Лоузон (поражение), Глейсон Тибау (поражение), Мелвин Гиллард (поражение), Энтони Петтис (поражение), Дональд Серроне (поражение), Каб Свонсон (поражение), Чарльз Оливейра (поражение), Макс Холлоуэй (поражение), Ренан Барао (победа), Френки Эдгар (поражение), Гилберт Мелендез (победа) и Жозе Альдо (поражение). Как можно заметить, большую часть поединков с именитыми соперниками Джереми проиграл, но в любом случае американец обладает бесценным опытом, которого пока что не хватает Забиту.

#seeyousoon#UFC235#LasVegas Публикация от Zabit Magomedsharipov (@zabit_magomedsharipov) 18 Дек 2018 в 1:17 PST

В предстоящем противостоянии фаворитом значится Магомедшарипов, но всё же этот бой станет самым сложным на сегодняшний день для дагестанского бойца. В случае успешного финала дагестанский Брюс Ли сможет открыто говорить о своих титульных амбициях и желании встретиться в клетке с чемпионом полулёгкого веса Максом Холлоуэем, совсем недавно "разнёсшим в одну калитку" Брайана Ортегу.

Гавайскому чемпиону попросту уже не с кем драться, и появление такой звезды, как Забит Магомедшарипов, — своего рода спасение для матчмейкеров UFC. Холлоуэю уже советуют подняться в лёгкий вес, но без боя с таким талантом из России этот переход будет казаться не совсем логичным. Впрочем, Магомедшарипову ещё необходимо заслужить право биться за титул, и, конечно, победа над бойцом с таким громким именем, как Джереми Стивенс, заметно ускорит путь российского спортсмена к заветному чемпионскому поясу.