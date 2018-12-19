Хабиб Нурмагомедов: Мы не должны разделять Россию и Дагестан

Чемпион UFC объяснил, почему выходит в октагон не с российским флагом, а с дагестанским.

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов жёстко ответил журналисту на вопрос о дагестанском флаге, под которым он выходит на все свои поединки.

— Когда я выхожу на бои, на экранах всегда появляется российский флаг. В США меня только и называют русским, они не знают Дагестан, Чечню или Кавказ. Для всего мира мы — одна нация, для них мы — одни люди. И самое главное, чтобы наши люди не разделяли всех. Разделяют внутри люди, которые хотят, чтобы мы были разделёнными. Поэтому не нужно такие глупые вопросы мне задавать, — приводит слова Нурмагомедова сайт Ura.ru.

Лайф запустил голосование за лучших спортсменов 2018 года. Нурмагомедов представлен в номинации "Боец года". Отдать голос за него можно тут.