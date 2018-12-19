Уголовный кодекс и "Монте-Кристо". Кокорин выбрал важные книги для россиян

О литературных вкусах Александра Кокорина после визита в СИЗО рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

— На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был "Граф Монте-Кристо". Он посоветовал прочесть его россиянам, потому что там рассказывается о несправедливом заточении, — приводит слова Еникеева RT.

По словам Еникеева, сейчас футболист чаще читает письма, которые ему присылают. В то же время на вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, он ответил: "Уголовный кодекс".

Книги поступают в распоряжение Кокорина как из передач, так и из библиотеки.

Напомним, 8 декабря Московский городской суд продлил на два месяца арест Александра Кокорина и Павла Мамаева. Апелляции были отклонены.