Судья потерял сознание на поле после удара футболиста за красную карточку

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Судья потерял сознание на поле после удара футболиста за красную карточку

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Скриншот sportmediaset.mediaset.it

Неприятный инцидент произошёл во время футбольного матча с участием "Спортинга" и "Митры".

Как сообщает издание SportMediaset, игрок "Спортинга" (Аргентина) Луис Масиэль сильно избил арбитра Габриэля Кортинеса за то, что он показал ему красную карточку в матче против "Митры".

В самой концовке встречи Масиэль нарушил правила, за что судья и принял решение удалить его. После этого игрок дважды сильно ударил Кортинеса, тот сразу же потерял сознание.

— Помню, я посмотрел на секундомер, до окончания игры оставалось всего полторы минуты, а затем я упал в обморок, — рассказал сам рефери.

После инцидента судья был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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