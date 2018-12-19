РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной России

До этого 34-летний российский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды среди игроков не старше 21 года.

Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза Михаил Галактионов был утверждён главным тренером молодёжной сборной России.

— Мы заслушали доклад исполняющего обязанности старшего тренера Галактионова, после чего решили утвердить его главным тренером. Все единогласно поддержали его кандидатуру, — приводит слова генерального директора РФС Александра Алаева "Р-Спорт".

Напомним, что Галактионов сменил Евгения Бушманова после провала молодёжной сборной в отборе на Евро-2019.

После исполкома также было объявлено, что Виталий Мутко покинул пост главы РФС, исполняющим обязанности назначен глава РПЛ Сергей Прядкин.