РФС утвердил Галактионова главным тренером молодёжной сборной России

Сегодня на исполкоме Российского футбольного союза Михаил Галактионов был утверждён главным тренером молодёжной сборной России.
— Мы заслушали доклад исполняющего обязанности старшего тренера Галактионова, после чего решили утвердить его главным тренером. Все единогласно поддержали его кандидатуру, — приводит слова генерального директора РФС Александра Алаева "Р-Спорт".
Напомним, что Галактионов сменил Евгения Бушманова после провала молодёжной сборной в отборе на Евро-2019.
После исполкома также было объявлено, что Виталий Мутко покинул пост главы РФС, исполняющим обязанности назначен глава РПЛ Сергей Прядкин.
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