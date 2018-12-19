"Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью

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"Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Испанская газета El Pais утверждает, что президент мадридского клуба хочет вновь видеть у руля своей команды португальского специалиста, уволенного из "Манчестер Юнайтед".

По данным издания El Pais, мадридский "Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью, который работал с командой с 2010 по 2013 год. Правда, чтобы избежать крупных денежных затрат, президент Королевского клуба Флорентино Перес планирует подписать контракт с Моуринью 1 июня 2019 года. Если же трудовое соглашение подпишут до этой даты, то "Реал" будет обязан заплатить МЮ 5 миллионов евро.

Отметим, что в настоящий момент наставником сливочных является Сантьяго Солари.

Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" уже определился с заменой Моуринью.

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