По данным издания El Pais, мадридский "Реал" намерен вернуть Жозе Моуринью, который работал с командой с 2010 по 2013 год. Правда, чтобы избежать крупных денежных затрат, президент Королевского клуба Флорентино Перес планирует подписать контракт с Моуринью 1 июня 2019 года. Если же трудовое соглашение подпишут до этой даты, то "Реал" будет обязан заплатить МЮ 5 миллионов евро.
Отметим, что в настоящий момент наставником сливочных является Сантьяго Солари.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" уже определился с заменой Моуринью.
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