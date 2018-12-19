Дзюба: Это был самый фантастический год в моей карьере!

30-летний футболист сборной России и петербургского "Зенита" подвёл итоги уходящего года.

Российский форвард Артём Дзюба признался, что этот год был самым фантастическим в его карьере.

— Ещё в январе я ходил играть в теннис и бегал по паркам, чтобы просто поддержать форму. Тогда я и предположить не мог, что буду играть в Туле, сборной и на чемпионате мира. Плюс в "Зените" ещё столько игр. Это был самый фантастический год в моей карьере, — сказал форвард в интервью сайту "Матч ТВ".

Также он отметил, что в стране к футболу стали относиться позитивно.

— Я вижу, что после чемпионата мира много мальчишек пошло в футбол, а сколько детей ко мне подходят и что они говорят! Для меня это как бальзам на душу. Огромная честь. Значит, всё на чемпионате мира было не зря. Главная наша победа в том, что поднимается позитивный интерес к футболу, — сказал Дзюба.

Помимо этого, Артём признался, что для него значит быть капитаном сборной России.

— Назначение капитаном? Это было неожиданно. И это огромная честь для меня. Я капитан национальной сборной — такое будет со мной всю оставшуюся жизнь, а пока есть определённый груз ответственности, но он приятный, — сказал форвард.

Напомним, что Лайф объявил голосование за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Дзюбу в битве за звание "футболист года" можно тут.

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