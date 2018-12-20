Овечкин во время матча подрался, сломал клюшку и накричал на Кросби

Капитаны "Питтсбурга" и "Вашингтона" стали инициаторами словесной перепалки, видео которой обсуждается в Сети. Произошло это из-за драки между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вступил в словесную перепалку с лидером "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. После матча последний рассказал, о чём они говорили на повышенных тонах.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy — Brady Trettenero (@BradyTrett) 20 декабря 2018 г.

— Я начал разговор с арбитром, чтобы понять, почему он не наказал Уилсона как зачинщика драки. Не понимаю, зачем Овечкин влез в этот разговор. Он начал на меня орать. Чего он этим хотел добиться? Я планировал играть в хоккей, а не ругаться с ним, — процитировал слова Кросби клубный журналист Джейсон Маккей.

Американские СМИ также привели некоторые слова Овечкина во время перепалки. На вопрос Кросби, почему он не подрался с ним, россиянин ответил грубо.

— А почему бы тебе не подраться со мной? Заткнись! — сказал Овечкин.

Однако на этом всё не закончилось. Лучший снайпер НХЛ был явно не в духе. Овечкин за матч успел стать участником ещё одной драки и сломать клюшку.

Now Ovechkin is getting into the mix! I don't think these 2 teams like each other.



Stream #CapsPens live: https://t.co/Wn6LWyeTGx pic.twitter.com/N0kbZKU63l — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 20 декабря 2018 г.

Сам матч завершился со счётом 2:1 в пользу "Питтсбурга".

Напомним, что Лайф объявил голосование за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Овечкина в битве за звание "хоккеист года" можно тут.

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