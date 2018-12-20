Футболиста "Монако" Головина дисквалифицировали на четыре матча

В матче 18-го тура, где ФК "Монако" встречался с "Лионом", российский полузащитник получил красную карточку за грубый фол, из-за чего и понесёт наказание.

Как сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции, 22-летний хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин был дисквалифицирован на четыре матча за удаление в игре против "Лиона". Наказание распространяется на матчи чемпионата Франции, Кубка Франции и Кубка лиги.

Напомним, что в игровом эпизоде он, пытаясь отобрать мяч, наступил шипами на ногу своему противнику Набилю Фекиру. После видеоповтора главный арбитр встречи принял решение удалить Головина.