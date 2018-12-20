Нужно спасать ситуацию. В "Монако" нашли помощника для Анри

Бывший футболист с опытом тренерской работы в нескольких французских клубах должен помочь поднять команду Головина со дна.

Ситуация в футбольном клубе "Монако" не становится лучше. Клуб, ещё в прошлом сезоне боровшийся за самые высокие места, теперь плетётся на самом дне турнирной таблицы. Не помогли ни возвращение в состав после травмы Александра Головина, ни смена тренера. Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника. Им стал Франк Пасси — 52-летний тренер, который работал в "Марселе" и "Лилле", а будучи игроком, выступал как раз за "Монако".

Сейчас "Монако" на предпоследнем месте в турнирной таблице. За полгода клуб одержал всего 3 победы и набрал 13 очков в 17 матчах.

Александр Головин в ближайших играх клубу не поможет. Он получил дисквалификацию на четыре матча за грубый фол.