Нужно спасать ситуацию. В "Монако" нашли помощника для Анри

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Нужно спасать ситуацию. В "Монако" нашли помощника для Анри

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Главный тренер "Монако" Тьерри Анри. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист с опытом тренерской работы в нескольких французских клубах должен помочь поднять команду Головина со дна.

Ситуация в футбольном клубе "Монако" не становится лучше. Клуб, ещё в прошлом сезоне боровшийся за самые высокие места, теперь плетётся на самом дне турнирной таблицы. Не помогли ни возвращение в состав после травмы Александра Головина, ни смена тренера. Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника. Им стал Франк Пасси — 52-летний тренер, который работал в "Марселе" и "Лилле", а будучи игроком, выступал как раз за "Монако".

Сейчас "Монако" на предпоследнем месте в турнирной таблице. За полгода клуб одержал всего 3 победы и набрал 13 очков в 17 матчах.

<p>Турнирная таблица чемпионата Франции. Фото: © <a href="https://www.ligue1.com/ligue1/classement" target="_blank">ligue1.com</a></p>

Александр Головин в ближайших играх клубу не поможет. Он получил дисквалификацию на четыре матча за грубый фол.

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