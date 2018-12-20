Овечкин в 33 года выдал рекордную серию. Так крут он не был даже в 2007-м

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" остановился на отметке в 14 результативных матчей подряд.

Минувшей ночью "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу", и капитан команды Александр Овечкин не сумел набрать очков. Это произошло впервые за последние 15 матчей столичной команды: прежде россиянин неизменно помогал команде голами или передачами. Результативная серия Овечкина составила 14 матчей. Он побил собственный рекорд, установленный ещё в сезоне-2006/2007. Тогда Ови забивал или отдавал в 13 играх кряду.

Кроме того, Овечкин почти дотянулся до рекорда "Вашингтона" всех времён. Майк Гартнер в 80-е дважды набирал очки в 17 играх подряд.

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При этом форма Овечкина всё равно поражает. 33-летний хоккеист набрал 43 очка в 33 играх — это 11-й показатель в Лиге. Но при этом капитан "Вашингтона" забивает больше всех в НХЛ — 29 шайб. Самые результативные сезоны в карьере Овечкина случились в 2007–2009 годах, тогда он набирал больше 110 очков в регулярном чемпионате. Вполне возможно, что в этом году уже в солидном возрасте Александр сможет эти достижения перекрыть.

В текущем сезоне его рекорд прервался в знаковом матче. Овечкин успел подраться, сломать клюшку и устроить трешток с Кросби, но не забил, и его команда проиграла.

Напомним, что Лайф объявил голосование за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Овечкина в битве за звание "Хоккеист года" можно тут.