Шляхтин о Мутко: При нём выиграли бронзу ЧЕ-2008 и с успехом провели ЧМ-2018

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики высказался о работе бывшего президента Российского футбольного союза.

Дмитрий Шляхтин, помимо Федерации лёгкой атлетики также возглавляющий совет директоров самарских "Крыльев Советов", уверен, что работу Мутко в РФС можно назвать успешной. Он отметил успешное проведение в России Олимпиады, Универсиады и чемпионата мира по футболу как менеджерские заслуги экс-главы РФС и министра спорта.

— Если говорить о футболе, при Мутко наши футболисты выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года, с успехом был проведён чемпионат мира 2018 года. Команда показала хороший результат. Это напрямую результат его работы, его вклад. Это неравнодушный человек, который всегда работал с душой и сердцем, с большой отдачей, — заявил Шляхтин в интервью ТАСС.

Накануне Мутко покинул пост главы РФС. Он руководил организацией с 2015 года. В 2016 году его переизбрали на новый четырёхлетний срок, однако уже через год Виталий Мутко заявил, что приостанавливает свою деятельность в союзе. Исполняющим обязанности на это время был назначен Александр Алаев. Сейчас организацией временно руководит Сергей Прядкин.