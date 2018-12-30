Матчи Овечкина и АПЛ. Что из спортивного смотреть на новогодних праздниках?

Если вам не хочется смотреть "голубые огоньки" в новогодние праздники, мы советуем обратить ваше внимание на спортивные события, которых, к слову, будет много. Вам точно есть из чего выбрать!

Смотрим молодёжный ЧМ по хоккею

Молодёжный чемпионат мира стартовал в Ванкувере ещё 26 декабря, но продлится турнир до 6 января. Наша сборная проведёт свои матчи на групповом этапе прямо ночью 31 декабря и 1 января.

31 декабря

Швейцария — Россия (04:00 мск).

1 января

Россия — Канада (04:00).

Отметим, что матч за 3-е метро и финал состоятся 6 января.

Смотрим матчи НХЛ

Если вы фанатеете от Александра Овечкина или любите более серьёзный хоккей, тогда 31 декабря можете сходить с друзьями в баню и посмотреть там матч "Вашингтона" против "Нэшвилла".

А уже 1 января будем болеть за Евгения Малкина и его "Питтсбург Пингвинз", за Илью Ковальчука и "Лос-Анджелес", за Александра Радулова и "Даллас", а также за Артемия Панарина и его "Коламбус".

Собственно, все праздники будут богаты на матчи НХЛ, которые мы вам и советуем посмотреть.

31 декабря

"Вашингтон Кэпиталз" — "Нэшвилл Предаторз" (20:30 мск).

1 января

"Миннесота Уайлд" — "Питтсбург Пингвинз" (02:00).

"Колорадо Эвеланш" — "Лос-Анджелес Кингз" (04:00).

"Даллас Старз" — "Монреаль Канадиенс" (04:00).

"Коламбус Блю Джекетс" — "Оттава Сенаторз" (03:00).

4 января

"Сент-Луис Блюз" — "Вашингтон Кэпиталз" (04:00).

"Лос-Анджелес Кингз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" (06:30).

5 января

"Питтсбург Пингвинз" — "Виннипег Джетс" (03:00).

"Каролина Харрикейнз" — "Коламбус Блю Джекетс" (03:30).

"Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз" (04:00).

6 января

"Флорида Пантерз" — "Коламбус Блю Джекетс" (03:00).

"Монреаль Канадиенс" — "Нэшвилл Предаторз" (03:00).

"Лос-Анджелес Кингз" — "Эдмонтон Ойлерз" (06:00).

7 января

"Виннипег Джетс" — "Даллас Старз" (01:00).

Смотрим российский хоккей

С 3 января всем поклонникам российского хоккея советуем не пропустить матчи Континентальной хоккейной лиги. Выбрать есть из чего.

4 января

"Витязь" — ЦСКА (17:00).

"Динамо Мн" — СКА (19:30).

6 января

"Трактор" — "Автомобилист" (15:00).

7 января

"Спартак" — "Авангард" (17:30).

8 января

"Автомобилист" — СКА (15:00).

"Локомотив" — ЦСКА (17:00).

Смотрим английский футбол

Не придётся скучать и футбольным фанатам. В Английской премьер-лиге будет много интересных встреч. Вот основные, которые точно нельзя пропустить:

1 января

"Эвертон" — "Лестер Сити" (15:30 мск).

"Арсенал" — "Фулхэм" (18:00).

"Кардифф Сити" — "Тоттенхэм" (20:30).

3 января

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль" (23:00).

Смотрим Ла Лигу

Любители испанского футбола смогут в праздники посмотреть игры "Реала" и "Барселоны".

3 января

"Вильярреал" — "Реал Мадрид" (23:30).

6 января

"Севилья" — "Атлетико М" (18:15).

"Реал Мадрид" — "Реал Сосьедад" (20:30).

"Хетафе" — "Барселона" (22:45).

Желаем вам весёлых праздников!