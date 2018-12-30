Матчи Овечкина и АПЛ. Что из спортивного смотреть на новогодних праздниках?

Смотрим молодёжный ЧМ по хоккею
Молодёжный чемпионат мира стартовал в Ванкувере ещё 26 декабря, но продлится турнир до 6 января. Наша сборная проведёт свои матчи на групповом этапе прямо ночью 31 декабря и 1 января.
31 декабря
- Швейцария — Россия (04:00 мск).
1 января
- Россия — Канада (04:00).
Отметим, что матч за 3-е метро и финал состоятся 6 января.
Смотрим матчи НХЛ
Если вы фанатеете от Александра Овечкина или любите более серьёзный хоккей, тогда 31 декабря можете сходить с друзьями в баню и посмотреть там матч "Вашингтона" против "Нэшвилла".
А уже 1 января будем болеть за Евгения Малкина и его "Питтсбург Пингвинз", за Илью Ковальчука и "Лос-Анджелес", за Александра Радулова и "Даллас", а также за Артемия Панарина и его "Коламбус".
Собственно, все праздники будут богаты на матчи НХЛ, которые мы вам и советуем посмотреть.
31 декабря
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Нэшвилл Предаторз" (20:30 мск).
1 января
- "Миннесота Уайлд" — "Питтсбург Пингвинз" (02:00).
- "Колорадо Эвеланш" — "Лос-Анджелес Кингз" (04:00).
- "Даллас Старз" — "Монреаль Канадиенс" (04:00).
- "Коламбус Блю Джекетс" — "Оттава Сенаторз" (03:00).
4 января
- "Сент-Луис Блюз" — "Вашингтон Кэпиталз" (04:00).
- "Лос-Анджелес Кингз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" (06:30).
5 января
- "Питтсбург Пингвинз" — "Виннипег Джетс" (03:00).
- "Каролина Харрикейнз" — "Коламбус Блю Джекетс" (03:30).
- "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз" (04:00).
6 января
- "Флорида Пантерз" — "Коламбус Блю Джекетс" (03:00).
- "Монреаль Канадиенс" — "Нэшвилл Предаторз" (03:00).
- "Лос-Анджелес Кингз" — "Эдмонтон Ойлерз" (06:00).
7 января
- "Виннипег Джетс" — "Даллас Старз" (01:00).
Смотрим российский хоккей
С 3 января всем поклонникам российского хоккея советуем не пропустить матчи Континентальной хоккейной лиги. Выбрать есть из чего.
4 января
- "Витязь" — ЦСКА (17:00).
- "Динамо Мн" — СКА (19:30).
6 января
- "Трактор" — "Автомобилист" (15:00).
7 января
- "Спартак" — "Авангард" (17:30).
8 января
- "Автомобилист" — СКА (15:00).
- "Локомотив" — ЦСКА (17:00).
Смотрим английский футбол
Не придётся скучать и футбольным фанатам. В Английской премьер-лиге будет много интересных встреч. Вот основные, которые точно нельзя пропустить:
1 января
- "Эвертон" — "Лестер Сити" (15:30 мск).
- "Арсенал" — "Фулхэм" (18:00).
- "Кардифф Сити" — "Тоттенхэм" (20:30).
3 января
- "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" (23:00).
Смотрим Ла Лигу
Любители испанского футбола смогут в праздники посмотреть игры "Реала" и "Барселоны".
3 января
- "Вильярреал" — "Реал Мадрид" (23:30).
6 января
- "Севилья" — "Атлетико М" (18:15).
- "Реал Мадрид" — "Реал Сосьедад" (20:30).
- "Хетафе" — "Барселона" (22:45).
Желаем вам весёлых праздников!
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