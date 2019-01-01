Главные спортивные достижения 2018 года

Главные спортивные достижения 2018 года

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Прошедший год оказался богатым на спортивные события. Были и зимние Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу в России, которые оставили неизгладимый след в сердцах миллионов. Лайф вспоминает успехи наших атлетов. Осторожно! От этих фотографий на вас может нахлынуть ностальгия — и вы не сдержите слёз.

<p>15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла сборной олимпийских атлетов из России первое и такое долгожданное золото на Играх в Пхёнчхане. В истории российского женского фигурного катания мы завоёвывали на Олимпиадах всего две медали высшей пробы: этой зимой и в Сочи благодаря усилиям Аделины Сотниковой. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Победа Загитовой стала настоящей сенсацией. Ведь многие ставили на Евгению Медведеву, которая в итоге взяла серебро в личных соревнованиях, но и это уже большое достижение, которое мы не можем не отметить. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

<p>Второе золото для нашей команды на Олимпиаде добыли хоккеисты. Подопечные Олега Знарка впервые за 26 лет смогли взять медаль высшей пробы на Играх! Финал против Германии выдался крайне эмоциональным. Мы стали победителями благодаря шайбе 20-летнего Кирилла Капризова в овертайме (4:3). То раннее воскресное утро уже сложно будет забыть. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Очень ярко выступили на Играх в Корее и российские лыжники. Они принесли нашей команде восемь медалей из 17 — три серебра и пять бронз. Это было просто блестяще, за что хочется сказать спасибо нашим лыжникам. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

<p>Скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр. Помимо этого, он запомнился ярким высказываниями, в частности, когда в интервью &#34;послал&#34; американских спортсменов, не здоровающихся с ним. Это был отличный старт для молодого атлета. Надеемся, что через четыре года в Пекине ему полностью покорится олимп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

<p>Для большинства россиян, конечно, запоминающимся стало лето этого года. 11 городов нашей страны приняли первый в истории России чемпионат мира по футболу. Наша сборная сенсационно дошла до четвертьфинала турнира. Особенно ярким получился матч против Испании, где в серии пенальти Игорь Акинфеев &#34;ногой бога&#34; отразил мяч. Спасибо нашим футболистам за это лето! Такое остаётся в памяти и сердцах навечно! Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

<p>Российский хоккеист &#34;Вашингтон Кэпиталз&#34; Александр Овечкин наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Для этого ему понадобилось целых 13 лет! Это уж точно событие года, о котором не стоит забывать. Фото: © Twitter/Washington Capitals</p>

<p>Теннисистка Дарья Касаткина дважды в этом сезоне дошла до четвертьфинала турниров Большого шлема (Уимблдон, Roland Garros), сыграла в пяти финалах, завоевала Кубок Кремля и заняла 10-е место в рейтинге WTA. Просто браво, Даша! Фото: © AP Photo/Alessandra Tarantino</p>

<p>Карен Хачанов стал первым за 10 лет российским теннисистом, кому удалось выиграть турнир серии Masters. Он победил на турнире в Париже, обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича! Это был яркий финал и, как следствие, рекордное для него 11-е место в мировом рейтинге. Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karenkhachanov/?hl=ru" target="_blank">karenkhachanov</a></p>

<p>В смешанных единоборствах нам тоже есть чем гордиться. Россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в принципиальном противостоянии с ирландцем Конором Макгрегором. Только ленивый не обсудил этот бой. Это было громко, скандально, но и незабываемо. Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/UFCNews/status/1048802944324329474" target="_blank">UFC News‏</a></p>

<p>Гимнаст Артур Далалоян на чемпионате мира, проходящем в Катаре, завоевал золотую медаль в личном многоборье. Это золото стало первым за 19 лет для нашей страны именно в этой дисциплине. Правда, на этом он не остановился, а завоевал ещё одно золото и два серебра. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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