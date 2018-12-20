Синусит не отпускает. Коляда променял журналистов на врача после проката на ЧР

Фигурист, занявший второе место после короткой программы, всё ещё испытывает проблемы со здоровьем.

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. Михаил Коляда откатал её без падений и занял промежуточное второе место. Однако к журналистам после проката он не вышел — помешали проблемы со здоровьем.

— Коляда не выйдет в микст-зону для общения с прессой, он пошёл к врачу, — объяснила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

Напомним, что в Саранск Коляда приехал не в идеальных кондициях. Прямо перед стартом он угодил в больницу из-за синусита — воспаления слизистой оболочки пазух носа.

Напомним, что Коляда занимает второе место после короткой программы, лидирует Ковтун.