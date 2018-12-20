Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР

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Фигуристы Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧР

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В Саранске на чемпионате России вслед за короткой программой мужчин выступили и пары.

Лидерами после короткой программы являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Судьи им поставили 80,06 балла. Вторыми идут Наталья Забияко и Александр Энберт (78,53), а замыкает тройку лидеров дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (74,98).

Произвольные программы, по результатам которых и определятся победители, пары представят в субботу, 22 декабря.

Первая пятёрка лидеров выглядит так:

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (80,06 очков).

2. Наталья Забияко — Александр Энберт (78,53).

3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (74,98).

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (72,85).

5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (71,56).

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