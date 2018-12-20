Наш биатлон жив! Логинов взял серебро на этапе Кубка мира

Быстроногий норвежец не оставил шансов другим своей безупречной стрельбой. Логинов наконец-то к своей скорости добавил идеальную работу на рубежах, но на трассе соперничать с рыжим скандинавом не мог. Третье место занял швед Мартин Понсилуома, но его отставание от лидеров поистине гигантское — 54 секунды от победителя и 33 — от россиянина.
Француз Мартен Фуркад провалил гонку и с четырьмя промахами оказался за пределами очковой зоны.
Таким образом, Логинов остался в группе лидеров Кубка мира, а на выходных имеет все шансы взять ещё одну медаль в гонке преследования — стартовые позиции для этого прекрасны.
Кубок мира, 3-й этап. Спринт. Мужчины
- Й. Бё (Норвегия) — 23.09,9 (0)
- Логинов (Россия) — +21,0 (0)
- Понсилуома (Швеция) — +54,2 (0)
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