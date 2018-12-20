Наш биатлон жив! Логинов взял серебро на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Логинов подтвердил статус лидера сборной в нынешнем сезоне и в спринте в чешском Нове-Место проиграл только Йоханнесу Бё.

Быстроногий норвежец не оставил шансов другим своей безупречной стрельбой. Логинов наконец-то к своей скорости добавил идеальную работу на рубежах, но на трассе соперничать с рыжим скандинавом не мог. Третье место занял швед Мартин Понсилуома, но его отставание от лидеров поистине гигантское — 54 секунды от победителя и 33 — от россиянина.

Француз Мартен Фуркад провалил гонку и с четырьмя промахами оказался за пределами очковой зоны.

Таким образом, Логинов остался в группе лидеров Кубка мира, а на выходных имеет все шансы взять ещё одну медаль в гонке преследования — стартовые позиции для этого прекрасны.

Кубок мира, 3-й этап. Спринт. Мужчины