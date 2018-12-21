Роднина: Обидно, что в наш спорт пришли футбольные фанаты. Отстаньте от девочек!

Прославленная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью Лайфу рассказала о своём отношении к ожесточению противостояния фанатов фигурного катания вокруг Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Ирина Константиновна призналась, что ей не всегда удаётся посмотреть соревнования и она вряд ли успеет увидеть начавшийся в Саранске чемпионат России — "вся в работе", поэтому происходящее в фигурном катании она комментирует редко. Но о накале противостояния между двумя лучшими российскими фигуристками депутат Госдумы наслышана:

— Обидно, что в фигурное катание пришли футбольные фанаты. У нас всегда и зарубежные, и наши болельщики были очень толерантны. О каких-то угрозах и речи не шло!

— Как мы пришли к этому явлению, на ваш взгляд? Новое поколение болельщиков?

— Не знаю. У меня просто ощущение, что появилась возможность писать не на заборах и в подъездах, а в соцсетях. Мнения безграмотные, часто поражаешься некомпетентности.

— Показалось, что серьёзным спусковым крючком к этому послужил переезд Евгении Медведевой в Канаду. Вам кажется, правильное было решение?

— Это она будет решать, это её решение. Мы можем только гадать, какие цели она преследует. Если любите этого человека, поберегите его! Если есть отрицательное отношение к ней... Надо вести себя честно. А сейчас идёт нечестная борьба. Большинству этих людей не имеет смысла отвечать. Они судят — а судьи кто, спрашивается? Ситуация абсолютно нездоровая, обидно, что у нас в фигурном катании такая ненормальная обстановка. Моё поколение к такому не привыкло.

— Если говорить цинично — ведь это помогает популяризации, разве нет?

— Наверное, я не циник. Понимаете, если вам что-то не нравится — высказывайте это нормальным языком. Эта девочка переживает колоссальный стресс. Как и Алина. Если мы любим этих девочек, давайте побережём их, их юные таланты. А просто наживаться на этой ситуации, писать какие-то глупости — это не по-человечески.

У нас же сейчас много говорят о заказе на справедливость — так побудьте тоже справедливыми, отстаньте от этих девочек! Большинство из тех, кто пишет все эти комментарии, не имеет представления, как они работают, о какой нагрузке и переживаниях идёт речь.

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