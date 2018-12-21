Больше половины населения планеты. ЧМ-2018 посмотрело рекордное число людей

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что чемпионат мира, прошедший в России, установил рекорд по количеству просмотров. За матчами следили 3,572 миллиарда человек во всех странах мира. В это число входят те, кто смотрел телевизионные трансляции дома, в общественных местах и на различных цифровых платформах.

Также отмечается, что в среднем зрители проводили у экранов телевизоров больше времени, чем во время всех предыдущих чемпионатов мира.

Напомним, что мировое первенство проходило с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов (4:2).

Сборная России на домашнем турнире дошла до четвертьфинала, что является лучшим результатом в современной истории.