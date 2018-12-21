Дзюба: Меня бесит поднявшийся вокруг Кокорина и Мамаева шум

Футболист "Зенита" и сборной России высказался о скандале вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Капитан сборной России Артём Дзюба высказал свою позицию относительно заключения Кокорина и Мамаева в СИЗО.

— Меня бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум. Раздражает, что появилось столько хейтеров и показушников. Для меня это настоящий позор! У меня есть чёткая позиция, определённые вещи я буду делать, но без показухи. Вся шумиха и все эти громкие публикации делают только хуже для ребят, — отметил форвард в интервью "Чемпионату".

Также он отметил, что оправдывать футболистов не нужно.

— Я сознательно ничего не пишу в социальных сетях на этот счёт. Прежде всего необходимы спокойствие и холодная голова. Нужно понять до конца, что произошло, выслушать обе стороны. Я ни в коем случае не защищаю ребят, но и не накидываюсь с криками: "Кокорин с Мамаевым — два козла". Оправдывать их тоже не нужно, — сказал он.

Напомним, что Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до 8 февраля.