Глушаков: Аудиозапись моего диалога с женой могли специально нарезать

Футболист московского "Спартака" принял участие в программе Андрея Малахова, где высказал свою позицию на развод с женой.

Денис Глушаков считает, что опубликованные в Сети аудиозаписи его разговора с женой могли специально слепить.

— Признаю, что разговор с супругой по телефону вышел некрасивым. Мне стыдно в свои 31. Помимо этого, приезжала моя мама, которая ни разу ещё от меня не слышала такие слова, — сказал в интервью Андрею Малахову Глушаков. — Было вырвано много фраз из контекста. Да и я не знал, что меня пишут, может, это был диалог вообще с кем-то другим. Данные аудиозаписи могли нарезать или слепить.

Также спортсмен признался, что его предала жена.

— Мы с супругой вместе девять лет, даже уже почти 10. Знаете, больно, когда тебя предаёт близкий человек. Когда открывал ей всю свою душу и воспитал вместе с ней двух прекрасных детей. Никому не позавидуешь в такой ситуации. Понимаю, чего она хочет. Есть даже люди, которые помогают ей меня разуть, — сказал он.

Напомним, ранее были опубликованы аудиозаписи разговоров Глушакова с женой Дарьей, в которых он обещал "стереть её в порошок".