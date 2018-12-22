Биатлонист Пащенко стал четвёртым на этапе Кубка IBU в Австрии

В австрийском Обертиллиахе завершилась спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU. Лучший из российских спортсменов занял четвёртое место. Им стал Пётр Пащенко, который отстал от финишировавшего третьим Симона Фуркада на 10 секунд. Оказаться выше Пащенко помешал промах, допущенный на огневом рубеже.
Биатлон.
Кубок IBU.
Третий этап.
Обертиллиах, Австрия.
Мужчины. Спринт.
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +22.33,3 (0).
2. Лукас Фратшер (Германия) — +2,4 (0).
3. Симон Фуркад (Франция) — +20,3 (0).
4. Пётр Пащенко (Россия) — +30,4 (1).
5. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +35,6 (2).
…
8. Эдуард Латыпов (Россия) — +51,4 (2).
14. Сергей Корастылев (Россия) — +1.06,8 (2).
18. Алексей Слепов (Россия) — +1.11,3 (2).
47. Василий Томшин (Россия) — +2.03,6 (3).
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