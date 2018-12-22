Хави: В наше время мы бы выиграли серию пенальти у России

Испанский полузащитник заявил, что десять лет назад удача была на стороне сборной его страны.

Бывший капитан сборной Испании по футболу Хави высказался о нынешнем положении дел в "Красной фурии". По словам игрока "Аль-Садда", его и Андреса Иньесту тоже подвергали критике в 2006 году, однако затем сборная начала побеждать и все эти разговоры ушли в сторону. По мнению испанца, нечто подобное ждёт и нынешнюю команду.

— Нет, сборная Испании не потеряла ориентир, но выигрывать всегда сложно. Удача была на нашей стороне. Уверен, в наше время мы бы выиграли у сборной России в серии пенальти. Но, увы, сборная Испании проиграла, и все тут же начали оглядываться в прошлое. Иньеста и Хави в 2006 году подвергались резкой критике, как Асенсио и Иско сейчас, потому что мы не выиграли. Повторюсь, победы достичь трудно. То, чего мы добились, навсегда вошло в историю, но мы ещё вернёмся, — цитирует Хави издание Marca.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании проиграла сборной России в серии пенальти и не попала в четвертьфинал турнира. Решающий сейв совершил голкипер Игорь Акинфеев, ногой отразивший удар нападающего Яго Аспаса.

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