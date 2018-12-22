Бывшему тренеру "Зенита" предложили 8 млн евро в год в Саудовской Аравии

Португалец Андре Виллаш-Боаш рассматривает возможность возглавить клуб "Ан-Наср" из города Эр-Рияда.

Бывший наставник питерского "Зенита" может переехать в Саудовскую Аравию. Местный клуб "Ан-Наср" предлагает португальскому наставнику должность главного тренера с зарплатой восемь миллионов евро в год. Боаш пока не дал ответ.

Ранее от работы в "Ан-Насре" отказались соотечественники Боаша — Витор Перейра и Леонарду Жардим.

Виллаш-Боаш после работы в "Зените" тренировал китайский клуб "Шанхай Шанган", а с 2017 года не работает. С клубом из Санкт-Петербурга португалец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.