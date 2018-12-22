Целое море цветов. Фанаты бросят на лёд 500 роз в поддержку Медведевой

После короткой программы на чемпионате России фигуристка занимает лишь 14-е место.

На чемпионате России по фигурному катанию сегодня определятся победители и проигравшие. После короткой программы двукратная чемпионка мира и серебряная призёрка Олимпиады Евгения Медведева относится, скорее, ко вторым. Она упала и показала лишь 14-й результат.

Произвольная программа у женщин на чемпионате России стартует совсем скоро.



Сможет ли Евгения Медведева откатать её чисто? pic.twitter.com/GwRmeBSkL1 — Life | Спорт (@sport_lf) 22 декабря 2018 г.

Чтобы поддержать свою любимицу, фанаты Медведевой подготовили необычную акцию. Они решили забросать лёд розами, чтобы поднять настроение фигуристке.

— Вчера вечером в одной из групп поддержки мы написали, что хотим поддержать Женю. Предложили собрать денег на розы, чтобы потом раздавать цветы всем желающим. И после проката мы все вместе кинем эти розы на лёд. На наше сообщение откликнулось очень много людей. Буквально за два часа мы собрали кучу денег. Их оказалось достаточно, чтобы купить 500 роз, которые мы сейчас раздаём, — сообщил представитель группы болельщиков Медведевой порталу Sport24.

Произвольная программа стартует в 18:00 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую трансляцию. После короткой программы лидирует олимпийская чемпионка Алина Загитова.