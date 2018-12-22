Не пытайся покинуть Омск. Военкомат объявил в розыск форварда "Салавата"

Нападающий давно не появлялся на родине, из-за чего повестка никак не могла до него дойти.

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Владимир Ткачёв был вынужден покинуть команду по необычной причине. Омский военкомат объявил нападающего в розыск, поскольку не мог доставить ему повестку. 23-летнему форварду пришлось в экстренном порядке выезжать в родной город.

— Ничего страшного в истории с военкоматом не произошло. Нормально всё, в рабочем режиме. Не скажу, что этот эпизод как-то отвлёк меня от хоккея. Нужно в любых обстоятельствах выходить на лёд и показывать свою лучшую игру.

История с повесткой? Меня просто объявили в розыск. В прямом смысле. Я давно не был в Омске — видимо, меня потерял местный военкомат. В итоге вышли на связь со мной и сказали, что я должен появиться у них. Приехал, показался, прошёл медобследование — и всё, — объяснил "Известиям" Ткачёв.

Вернувшись из Омска, форвард успел снова сыграть за "Салават". В этом сезоне КХЛ на его счету 11 (1+10) очков в 33 матчах.