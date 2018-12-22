Обошли "Барселону". "Реал" четвёртый раз выиграл клубный чемпионат мира

В финальном матче мадридцы разгромили "Аль-Айн" из Объединённых Арабских Эмиратов.

Несмотря на все проблемы по ходу текущего сезона, действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" пополнил свой музей очередным трофеем. Им стал третий подряд и четвёртый в общей сложности кубок за победу в клубном чемпионате мира. В финале со счётом 4:1 был повержен "Аль-Айн" из ОАЭ.

Отдельная радость для представителей мадридского клуба в том, что по числу побед в этом турнире они обошли своих извечных соперников — каталонскую "Барселону". До этого у двух испанских клубов было по три победы в этом турнире, а теперь "Реал" вышел вперёд в заочном споре.

Клубный чемпионат мира, финал.

"Реал Мадрид" (Испания) — "Аль-Айн" (ОАЭ) — 4:1 (1:0, 3:1).

Голы: Модрич 14' (1:0), Льоренте 60' (2:0), Рамос 78' (3:0), Сиотани 86' (3:1), Надер 90' (автогол, 4:1).