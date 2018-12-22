Обошли "Барселону". "Реал" четвёртый раз выиграл клубный чемпионат мира

Несмотря на все проблемы по ходу текущего сезона, действующий победитель Лиги чемпионов мадридский "Реал" пополнил свой музей очередным трофеем. Им стал третий подряд и четвёртый в общей сложности кубок за победу в клубном чемпионате мира. В финале со счётом 4:1 был повержен "Аль-Айн" из ОАЭ.
⚽— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 22 декабря 2018 г.
¡CLUB WORLD CUP CHAMPIONS 2018! ¡VAMOS!#RMCWC | #HalaMadrid pic.twitter.com/fPUfKLBxr8
Отдельная радость для представителей мадридского клуба в том, что по числу побед в этом турнире они обошли своих извечных соперников — каталонскую "Барселону". До этого у двух испанских клубов было по три победы в этом турнире, а теперь "Реал" вышел вперёд в заочном споре.
Клубный чемпионат мира, финал.
"Реал Мадрид" (Испания) — "Аль-Айн" (ОАЭ) — 4:1 (1:0, 3:1).
Голы: Модрич 14' (1:0), Льоренте 60' (2:0), Рамос 78' (3:0), Сиотани 86' (3:1), Надер 90' (автогол, 4:1).
- Популярные
- По времени