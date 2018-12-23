Русская словачка Кузьмина выиграла масс-старт на Кубке мира и объявила об уходе

В последней гонке третьего этапа биатлонного сезона в чешском Нове-Место сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина в блестящем стиле расправилась с лидером сезона Доротеей Вирер, а затем объявила о скором уходе из спорта.

Судьба гонки решилась далеко не только на огневом рубеже, а скорее между ними. Анастасия Кузьмина была настолько быстрее всех своих соперниц, что даже с промахами на первых рубежах сумела отыграться и к последней стрельбе подходила лидером, преследуемая первым номером Кубка мира Доротеей Вирер.

В итоге обе допустили по одному промаху, соперницы также чисто отработать не смогли, и Кузьмина спокойно довела гонку до победы. Тем временем Вирер на последнем подъёме совсем сдулась, и её обошла ещё одна словачка — Фиалкова и француженка Шевалье.

А после гонки Кузьмина и её муж и тренер Даниэль Кузьмин объявили, что сезон для трёхкратной олимпийской чемпионки, которая начинала карьеру в сборной России, будет последним.

Из россиянок претендовать на высокие места могла Екатерина Юрлова, которая перед третьим рубежом шла в группе из четырёх лидеров. Но три промаха отбросили её во второй десяток. В итоге наша лучшая биатлонистка благодаря прекрасной работе лыж стала девятой.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап. Масс-старт. Женщины

1. Кузьмина (Словакия) — 35.34,4 (2)

2. Фиалкова (Словакия) — +12,1 (2)

3. Шевалье (Франция) — +13,3 (3)

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9. Юрлова (Россия) — +55,1 (3)