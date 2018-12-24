Возвращение Ковтуна и триумф юниорок. Итоги ЧР по фигурному катанию

С 19 по 23 декабря в Саранске проходил чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого определились участники мирового и европейского первенств от нашей страны.

Триумф юниорок

Главной сенсацией чемпионата России стал триумф юниорок, выступающих в женском одиночном катании. Они оставили позади Алину Загитову и Евгению Медведеву! Действующая олимпийская чемпионка стала только пятой, а Медведева и вовсе — седьмой. 14-летние Анна Щербакова, Александра Трусова и 15-летняя Алёна Косторная заняли весь пьедестал.

Сразу после этого многие специалисты выразили своё мнение о том, что юниорки должны выступать отдельно от взрослых. Ведь они даже не попадают в отбор на чемпионаты Европы и мира из-за возраста.

— Этот вопрос уже витает в воздухе столько лет! Пока ничего не решается и не будет решаться. Считаю, что девочки должны выступать по возрасту, потому что это очень давит на взрослых спортсменок, на тех, кто уже отпрыгал своё, кто уже не такой подвижный. Юниорки должны выступать отдельно, — заявила член тренерского совета ФФККР и заслуженный тренер Людмила Великова.

Все без преувеличений ждали чемпионат России из-за противостояния Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые впервые с Олимпийских Игр в Пхёнчхане встретились на льду. Журналисты и поклонники фигурного катания много обсуждали девочек и их якобы конфликт... Однако в Сети появилась фотография, опубликованная фигуристкой Бетиной Поповой, где Медведева после показательных выступлений фотографирует Алину с букетами цветов.

Тем самым девушки дали понять, что они хорошо общаются и не поддаются на провокации в СМИ и социальных сетях.

Итоговый протокол чемпионата России в женском одиночном катании

Долгожданное возвращение Ковтуна

Среди мужчин особый интерес представлял Максим Ковтун, не выступавший полтора года. 23-летний фигурист вернулся ярко и без проблем одержал победу. Для него это уже четвёртое звание чемпиона страны в карьере.

Лидер последних лет Михаил Коляда перед самым стартом подхватил синусит (воспаление слизистой оболочки пазух носа). После короткой программы он даже не смог выйти к журналистам, а отправился прямиком к врачам. Но он проявил мужество и смог завоевать серебро.

Неплохо выступил и Александр Самарин, ставший третьим. Теперь ждём от ребят ярких прокатов и медалей на предстоящем чемпионате Европы.

Итоговый протокол чемпионата России в мужском одиночном катании

Без интриг у "парников" и танцоров

Отсутствовала как таковая интрига в соревнованиях спортивных пар и танцоров на льду. Ожидаемо в первой категории победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт, а замкнули тройку лидеров 16-летняя Александра Бойкова и 19-летний Дмитрий Козловский.

Итоговый протокол чемпионата России в парном катании

У танцевальных пар лучшими стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, следом за ними расположились Александра Степанова и Иван Букин. Третьи — Софья Евдокимова и Егор Базин. Правда, отрыв от двух первых дуэтов у них существенный.

Итоговый протокол чемпионата России среди танцоров на льду

Следующим стартом для фигуристов станет чемпионат Европы, который пройдёт в Минске с 21 по 27 января. Состав участников от России тут. А пока спортсмены могут немного отдохнуть и насладиться новогодними праздниками.

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