Мало снега и критика лидеров. Главный биатлонный старт России под угрозой срыва?

26 декабря в Ижевске стартует биатлонный турнир "Ижевская винтовка", в рамках которой должен состояться отбор в сборную России на следующие этапы Кубка мира. Однако в преддверии старта организаторы сталкиваются с проблемами — некоторые гонки пришлось перенести, а старт может лишиться статуса главного в России. Лайф объясняет суть ситуации.

"Ижевская винтовка" проходит не первый год, но в нынешнем сезоне её престиж резко поднялся из-за критериев отбора Союза биатлонистов России, по которым соревнования в Удмуртии становятся пропуском в сборную на 4−6-й этапы Кубка мира.

Дело в том, что перед сезоном СБР опубликовал жёсткую систему национального отбора, при которой участие в трёх первых этапах Кубка мира до Нового года вовсе не гарантирует попадание в сборную на следующие международные старты. Для этого нужно попасть в топ-25 Кубка мира. У мужчин таких людей трое — Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев — благодаря героическому подиуму в Нове-Место. У женщин отвечают критериям только Ирина Старых и Екатерина Юрлова. Получается, все остальные должны ехать в Ижевск, но физических сил для этого не хватает. Здорово проявившая себя на Кубке мира Евгения Павлова болеет и находится на 26-м месте в зачёте. Значит, ехать выступать перед Новым годом надо и ей.

Да и что будет с отобравшимися потом, на январских этапах?

Многие члены основной сборной высказывали недовольство тем, что после напряжённого начала сезона им приходится ехать в Ижевск и поддерживать себя в форме. Среди них — победитель национального отбора перед сезоном Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. Ранее сообщалось, что из-за морозов отказаться от "Ижевской винтовки" решил Антон Шипулин, выбрав Рождественскую гонку в Германии.

Погодные условия — ещё один важный фактор проведения соревнований. На минувшей неделе в интервью Лайфу легендарный отечественный биатлонист Александр Тихонов рассказал о том, что подготовка турнира под угрозой.

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Как рассказал Лайфу глава пресс-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов, оснований для паники по этому вопросу нет:

— Ратраки работают, техники хватает, всё нормально. Так понимаю, что там снега не очень много. Но, слушайте, на первом этапе Кубка мира в Поклюке за неделю тоже его было немного. Александр Иванович, наверное, думает, что будем на русской авось до конца полагаться. Беспокойство понимаю. Но мы всё-таки в XXI веке, снежные пушки в Ижевске имеются. Природа не очень щедра на естественные осадки — это да, но там занимаются ситуацией, и всё должно быть нормально.

— Есть риск отмены соревнований из-за холодов? По некоторым прогнозам, обещали до −22 градусов.

— Прогноз сам по себе ни о чём не говорит. У нас по техническим требованиям всё измеряется на момент старта соревнований, и то в нынешних правилах прописано, что нужно учитывать особенности климата, влажность и так далее. В принципе, ниже 20 градусов профессиональные соревнования не рекомендуется проводить. Любительскую гонку вот решили перенести. Но, если температура не опустится ниже 25, скорее всего, побегут. Один−два градуса — допустимая погрешность. Да, будет холодно; тем, кто в Европе привык бегать, будет непривычно. Но все в равных условиях. Это будет очень интересный старт, будет участвовать много спортсменов, борющихся за попадание в сборную.

Словом, судьба "Ижевской винтовки" и её статус будет решаться в самое ближайшее время. Вроде погода над организаторами смилостивилась, и в город пришли потепление и снег. Осталось понять, что будет с участниками. Старт — уже 26 декабря. В программе — два спринта и индивидуальная гонка у мужчин и женщин.