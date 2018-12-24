"Спартак" хочет увести из ЦСКА главный талант Болгарии

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"Спартак" хочет увести из ЦСКА главный талант Болгарии

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Фото: © Twitter/FootballTalentScout

Софийский клуб намерен выручить за Кирила Десподова не менее четырёх миллионов евро.

Московский "Спартак" планирует усилиться во время зимнего трансферного окна. Красно-белые положили глаз на форварда ЦСКА, но не московского, а софийского. Болгарский форвард Кирил Десподов считается одним из самых перспективных игроков своей страны. 22-летний форвард должен стать заменой бразильцу Луису Адриано, передаёт портал Sportal.bg.

В этом сезоне Десподов отметился результативными действиями практически в каждом матче сезона. На его счету 10 голов и 11 передач в 22 играх. Всего в 79 поединках за софийский ЦСКА он забил 24 гола и сделал 26 ассистов. Форварда оценивают его в четыре миллиона евро.

Обратить внимание на соотечественника "Спартаку" посоветовал другой болгарин — Ивелин Попов, который как раз выступает за красно-белых.

СМИ: "Спартак" зимой покинет шесть игроков

"Спартак" закончил первую часть сезона на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.

<p>Фото: © <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

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