"Спартак" хочет увести из ЦСКА главный талант Болгарии

Софийский клуб намерен выручить за Кирила Десподова не менее четырёх миллионов евро.

Московский "Спартак" планирует усилиться во время зимнего трансферного окна. Красно-белые положили глаз на форварда ЦСКА, но не московского, а софийского. Болгарский форвард Кирил Десподов считается одним из самых перспективных игроков своей страны. 22-летний форвард должен стать заменой бразильцу Луису Адриано, передаёт портал Sportal.bg.

Kiril Despodov this season:



✅22 games

⚽️10 goals

️11 assists



22 years of age. Already on the radar of many of Europe's top sides. The future of Bulgarian football. pic.twitter.com/6vrBRY0dGf — FootballTalentScout (@FTalentScout) 16 декабря 2018 г.

В этом сезоне Десподов отметился результативными действиями практически в каждом матче сезона. На его счету 10 голов и 11 передач в 22 играх. Всего в 79 поединках за софийский ЦСКА он забил 24 гола и сделал 26 ассистов. Форварда оценивают его в четыре миллиона евро.

Обратить внимание на соотечественника "Спартаку" посоветовал другой болгарин — Ивелин Попов, который как раз выступает за красно-белых.

СМИ: "Спартак" зимой покинет шесть игроков

"Спартак" закончил первую часть сезона на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков.