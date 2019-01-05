Надежды русского спорта. От кого мы ждём камбэков в 2019 году?

Читайте также

Надежды русского спорта. От кого мы ждём камбэков в 2019 году?

8

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Куденко, Александр Вильф

Ушедший год был богат на большие успехи для российских спортсменов. Однако были и те, от которых болельщики ожидали гораздо большего. И есть все основания полагать, что, несмотря на не самый удачный 2018 год, в 2019-м они снова будут жечь. Лайф предвосхищает грандиозные возвращения на пьедестал.

Евгения Медведева

Медведева начинала 2018 год в ранге главной фигуристки страны, но после серебра ОИ всё пошло по наклонной. Пора вернуться!

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Даниил Квят

В 2018-м Квят остался без места в "Формуле-1". Однако он сумел доказать свою нужность и в 2019-м попробует войти в ту же реку.

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Александр Головин

Головин после удачного ЧМ уехал в Европу главной русской звездой, но "Монако" увязло на дне. 2019-й должен всё изменить.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Артемий Панарин

После перехода в "Коламбус" Панарин остался эффективным, но одной из главных звёзд лиги его уже не называют. Вернётся в 2019-м?

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Андрей Рублёв

Некогда лучший теннисист страны получил травму спины и вылетел из топ-70. Но готовит грандиозный камбэк в 2019-м.

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Тимофей Мозгов

Тимо — единственный русский чемпион НБА, который в этом сезоне из-за травмы совсем не играет. Ждём его возвращения в этом году!

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Сергей Устюгов

Двукратный чемпион мира Устюгов не выступал на Кубке мира почти год. После травмы и пропуска ОИ он вернулся и стал ещё сильнее.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×