Надежды русского спорта. От кого мы ждём камбэков в 2019 году?

Евгения Медведева
Медведева начинала 2018 год в ранге главной фигуристки страны, но после серебра ОИ всё пошло по наклонной. Пора вернуться!
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Даниил Квят
В 2018-м Квят остался без места в "Формуле-1". Однако он сумел доказать свою нужность и в 2019-м попробует войти в ту же реку.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Александр Головин
Головин после удачного ЧМ уехал в Европу главной русской звездой, но "Монако" увязло на дне. 2019-й должен всё изменить.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Артемий Панарин
После перехода в "Коламбус" Панарин остался эффективным, но одной из главных звёзд лиги его уже не называют. Вернётся в 2019-м?
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Андрей Рублёв
Некогда лучший теннисист страны получил травму спины и вылетел из топ-70. Но готовит грандиозный камбэк в 2019-м.
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Тимофей Мозгов
Тимо — единственный русский чемпион НБА, который в этом сезоне из-за травмы совсем не играет. Ждём его возвращения в этом году!
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Сергей Устюгов
Двукратный чемпион мира Устюгов не выступал на Кубке мира почти год. После травмы и пропуска ОИ он вернулся и стал ещё сильнее.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
- Популярные
- По времени