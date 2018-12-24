Черчесов рассказал, что думает о юморе Дзюбы

По словам главного тренера сборной России, нападающий был одним из главных шутников во время ЧМ.

Наставник национальной сборной России высказался о юморе капитана команды Артёма Дзюбы. По словам Черчесова, весёлая манера общения футболиста создавала благоприятную обстановку в коллективе. Тренер отметил, что роль Артёма была не меньшей, чем Сергея Игнашевича, при построении командных отношений.

— Если бы не юмор Дзюбы, то я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу, — заявил Черчесов RT.

При этом Дзюба не только хорошо шутил, но и отлично играл на чемпионате мира. Он забил три гола и выиграл наибольшее количество верховых единоборств среди всех игроков, принимавших участие в турнире. Это помогло ему попасть в число 100 лучших футболистов года.

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