Защитник "Локомотива" Ротенберг завершает карьеру

Футболист красно-зеленых решил не возвращаться в строй после травмы крестообразных связок колена.

Защитник чемпиона России по футболу, московского "Локомотива", Борис Ротенберг завершает карьеру футболиста. В начале декабря он получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена. Восстановление от таких повреждений обычно занимает примерно полгода.

Однако, по информации Sport24, 32-летний футболист не будет ждать возвращения на поле и завершит карьеру. При этом "Локомотив" уже зимой может согласовать переход защитника на работу в структуру клуба. Для Ротенберга уже нашли должность в спортивном департаменте.

Защитник за футбольную карьеру выиграл золото и серебро чемпионата страны, а также Кубок России.