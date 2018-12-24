Кокорин и Мамаев не встретятся на поле во время матча с сотрудниками Бутырки

Футболистам запрещено видеться друг с другом без специального разрешения следователя.

Стали известны некоторые подробности футбольного матча между сотрудниками и арестантами СИЗО "Бутырка". В нём должны принять участие действующие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Однако несмотря на то, что они фактически находятся в одной команде, одновременно появиться на поле игроки не смогут.

— Скорее всего, один тайм на поле проведёт Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешение следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч, — заявила в интервью ТАСС заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

Дата поединка ещё не определена, точно известно лишь, что матч состоится после Рождества.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами одних и тех же уголовных дел, а потому им нельзя видеться в СИЗО. На прошлой неделе футболистов оставили под стражей, отклонив ходатайство об изменении меры пресечения.