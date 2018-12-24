Футболист "Арсенала" Мхитарян сломал ногу

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян получил тяжёлую травму. Футболист сломал плюсневую кость правой ноги. На восстановление у хавбека уйдёт около шести недель.
We've got the latest on @HenrikhMkh and more ahead of #BHAARS— Arsenal FC (@Arsenal) 24 декабря 2018 г.
В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 20 матчах "Арсенала", в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Ранее стало известно, что Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении. Этот титул от Генриха ушёл к 34-летнему натурализованному бразильцу из казахстанского "Актобе" Маркосу Пиззелли.
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