Футболист "Арсенала" Мхитарян сломал ногу

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Футболист "Арсенала" Мхитарян сломал ногу

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитник лондонского клуба из-за повреждения пропустит около полутора месяцев.

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян получил тяжёлую травму. Футболист сломал плюсневую кость правой ноги. На восстановление у хавбека уйдёт около шести недель.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 20 матчах "Арсенала", в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении. Этот титул от Генриха ушёл к 34-летнему натурализованному бразильцу из казахстанского "Актобе" Маркосу Пиззелли.

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