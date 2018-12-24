Черчесов рассказал, где встретит Новый год

Главный тренер сборной России по футболу отметил, что ему по душе само по себе ощущение праздника.

Станислав Черчесов не планирует оставаться в России на Новый год. Несмотря на то что наставнику нравится, как выглядит предпраздничная столица, он всё равно запланировал отъезд в Европу.

— Буду встречать с супругой и детьми в Австрии в горах, где много снега и веселья. Вообще, больше всего в Новый год я люблю сам праздник. Едешь по Москве — всё сияет, город украшен, — заявил Черчесов в интервью RT.

Ранее главный тренер сборной России рассказал, как относится к юмору капитана команды Артёма Дзюбы.

На Лайфе продолжается голосование за лучших людей из мира спорта. В одной из номинаций — "Тренер года" — Станислав Черчесов ведёт борьбу с Этери Тутберидзе и Еленой Вяльбе.