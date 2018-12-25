Бекхэм с рогами и Роналду в колпаке Санты. Как спортсмены встретили Рождество

25 декабря во многих странах отмечается Рождество. В связи с этим в социальных сетях пестрят яркие праздничные фотографии. Лайф собрал их вместе и показывает вам, как отметили и как поздравляли с Рождеством своих подписчиков звёзды мирового спорта.

Известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм опубликовал забавную фотографию с рогами оленя, которая моментально разлетелась по Сети.

Лидер сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил Рождество в кругу своей семьи. Все, включая самого форварда, надели на себя колпаки Санты.

Feliz Natal! Merry Christmas!❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Дек 2018 в 10:54 PST

Мадридский "Реал" опубликовал видеопоздравление от своих игроков. Участие в ролике приняли Серхио Рамос, Марсело, Гарет Бейл, Лука Модрич и другие звёзды испанского футбола.

Семья испанского футболиста "Нью-Йорк Сити" Давида Вильи на праздничный домашний вечер оделась в одинаковые костюмы в полосочку.

Также и семья бронзового призёра ЧМ-2018, экс-игрока "Зенита" Акселя Витселя решила в этот праздник надеть одинаковые свитера с оленями.

Креативной фотографией похвастался игрок сборной Италии и некогда капитан "Зенита" Доменико Кришито.

Экс-футболист "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи встретил Рождество в Рио-де-Жанейро.

Гонщик "Формулы-1" из Mercedes Валттери Боттас надел рождественский колпак на своего далматинца, который стал на вечер Сантой.

Отпраздновала Рождество и семья Павла Погребняка, которая сейчас находится в отпуске на Мальдивах.

— Я редко ложусь спать после полуночи, но это же Рождество! Скоро увидимся, Санта, — написала российская теннисистка Мария Шарапова в своём "инстаграме".

Ещё одна известная теннисистка Ана Иванович, которая в этом году родила сына от немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера, опубликовала фотографию с ёлками в снегу.