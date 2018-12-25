Биатлонист Шипулин объяснил, почему решил завершить карьеру

На пресс-конференции в Москве 31-летний российский биатлонист рассказал о том, что мировая политика стала одной из причин решения о завершении карьеры:

— С такой политической обстановкой в спорте я не смогу добиться высоких результатов. Лучше мне сейчас уйти, чем занимать места позади, далеко от подиума.

Мне уже это не так интересно. Думаю не о спорте, он сейчас очень грязный. Раньше была мечта, и ты верил в чистоту намерений людей, раньше я думал, что спорт и политика — разные вещи, но сейчас это не так. Двойные стандарты действуют для наших спортсменов и для остальных. Нет сил бороться с ветряными мельницами, унижаться и быть подозреваемым в беспочвенных обвинениях.

— Не думаете, что ваши соперники, тот же Фуркад и Самуэльссон, подумают, что вы бежите от проблем, и подумают, что вы не так чисты?

— Я всегда был чистым спортсменом. И я не бегу от своего чистого имени, я бегу от тех провокаций, которые устраиваются. С тем же Фуркадом мы разговаривали, я ему не раз рассказывал, какая политическая обстановка сейчас. И мне кажется, он в какой-то мере это понимал.

На втором этапе Кубка мира австрийская полиция предъявила обвинения в допинговых нарушениях 10 россиянам, в том числе Антону Шипулину. При этом никто из биатлонистов не был отстранён, а Международный союз биатлонистов заявил, что дополнительную информацию о возможных нарушениях власти Австрии федерации не предоставили.