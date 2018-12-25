Шипулину подыскали место работы после завершения биатлонной карьеры

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт готов предложить Антону Шипулину работу в региональных спортивных структурах.

— Я готов, очень важно, чтобы он изъявил желание. Я думаю, что надо осмотреться, отдохнуть. Он принял решение [об уходе из биатлона], он человек системный и успешный. Думаю, то, что он задумает, всё сбудется. Спорт — это такая вещь, которая позволяет ставить задачи для себя, определять пути и их решать, — цитирует чиновника ТАСС.

31-летний биатлонист родом из Екатеринбурга и сегодня после объявления о завершении карьеры добавил, что не собирается переезжать в Москву, но дальнейшие жизненные планы "размыты".