Журналисты признали Дзюбу лучшим футболистом года

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Журналисты признали Дзюбу лучшим футболистом года

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Еженедельник "Футбол" подвёл итоги традиционного опроса журналистов, в котором приняли участие 227 представителей ведущих российских СМИ.

Лучшим игроком был признан нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артём Дзюба, второе место досталось голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, а замкнул тройку лидеров ещё один армеец — Марио Фернандес.

Ранее РФС также признал Дзюбу футболистом года.

Напомним, что Лайф объявил о голосовании за лучших спортсменов 2018 года. Поддержать Дзюбу в борьбе за звание "Футболист года" можно тут.

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