Ушёл в шаге от трона. Антон Шипулин — лучший и самый невезучий наш биатлонист

Сегодня 31-летний биатлонист Антон Шипулин, лучший представитель этого вида спорта в уходящем десятилетии, объявил о завершении карьеры. Лайф подводит итоги выступлений нашего лидера, вспоминает лучшие моменты и так и не сбывшиеся мечты уральца, остановившегося в шаге от биатлонного трона.

Подаривший России золото Сочи

Людям, которые смотрят биатлон, спорт или хотя бы включают телевизор на время Олимпиад, никогда не забыть то золото мужской эстафеты в Сочи. Если в российском спорте и были моменты, которые стоят подборок перед Олимпиадами через 20–30 лет, то это финиш Шипулина и Шемппа.

Не знаю, где смотрели ту гонку вы, а мы, будучи студентами, собрались в одном из заведений в центре Москвы, где в первый (и, наверное, последний) раз включили биатлон. И люди орали по поводу происходившего на последних огневых рубежах и километрах дистанции так, что прохожие с улицы стали заходить и смотреть, что же там такое происходит. Потом объятия, всеобщая эйфория. Такие моменты единения возможны только в спорте — ни театр, ни кино, ни даже музыкальный фестиваль не могут дать эмоций, сравнимых с ощущением от первой победы твоей сборной на первой домашней зимней Олимпиаде.

В российском биатлоне в последние годы было немало чёрных дней, но сегодня как-то особенно обидно. Нашей сборной долгое время не хватало опоры, запаса прочности, надёжности. Антон был такой опорой на протяжении почти двух олимпийских циклов, а с его уходом из-под сборной как будто вытащили половину фундамента. Именно с Шипулиным ассоциируется успешная эпоха в российском мужском биатлоне — насколько она могла считаться успешной по сравнению с победами 1980–90-х. Сейчас эта эпоха ушла, и с тревогой думается: кому-нибудь вообще удастся подхватить знамя, которое долгие годы держал Шипулин?

Уральский невезунчик

И всё-таки Антон Шипулин всегда был немного невезунчиком. Ему так и не хватило чуть-чуть до статуса великого. Он не был роботом, как Мартен Фуркад или братья Бё. Антон был как будто человеком, который вышел соревноваться с машинами и достойно держал удар. И тем, наверное, ценнее его победы и медали. Совсем недавно Йоханнес Бё дал интервью, в котором признавался, что Фуркад "сломал карьеру" ему и Шипулину. Сам Шипулин на сегодняшней пресс-конференции сказал, что устал бороться с ветряными мельницами. Мы не согрешим против истины, если скажем, что одной из этих мельниц был француз.

Самому в машину нашему лучшему биатлонисту превратиться не удалось. Наверное, это главная трагедия Антона. Он так и не выиграл ни одного личного золота ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. А сейчас ещё и командные хотят отобрать. Надеемся, этого не произойдёт. Иначе, как говорил персонаж мультфильма, в ту субботу, 22 февраля 2014 года, "незачем было так орать".

Начало

В сборной на Кубке мира он дебютировал в январе 2009 года и в двух гонках занял 72-е место. Даже тогда ему немного не повезло — он выступал после сложнейших нагрузок на соревнованиях в резервной сборной и болезни. Совершенно не чемпионское и ничего не обещавшее начало карьеры отбросило Антона от сборной, и по-настоящему он в ней закрепился только на следующий год, долгое время собирая четвёртые, пятые, шестые места и оставаясь в долях секунды от пьедестала.

Прорвало уже в январе 2011 года. К тому времени Антон съездил на Олимпиаду в Ванкувере, завоевал бронзу в эстафете и был одним из тех, кто составлял костяк команды. И, появившись в итальянской Антерсельве, легко выиграл спринт и стал третьим в гонке преследования. Затем было долгое планомерное восхождение наверх — в сезоне 2010/11 Шипулин был 19-м в общем зачёте, но после этого ни разу не опускался ниже топ-10. Антон не успел выстрелить юниором до начала гегемонии Фуркада, а затем бороться с французом и норвежцами было очень тяжело.

Давайте признаем: при таком огромном количестве гонок, как в биатлонном сезоне (около 40), великими становятся те, кто выигрывает главные титулы, то есть чемпионат мира, Олимпиаду, Большой хрустальный глобус. Последним нашим обладателем Кубка мира является нынешний президент СБР Владимир Драчёв (трофей 1996 года), но он так и не стал олимпийским чемпионом. Зато стал трёхкратным чемпионом мира. Так что в борьбе за титул лучшего российского биатлониста они наравне. Два золота и два Кубка мира на счету Сергея Чепикова, но большинство его наград завоёваны ещё под советским флагом.

Шипулин год за годом штурмовал вершину на чемпионатах мира, но оставался в паре шагов от лидеров. В 2012-м и 2013-м — бронзы в преследовании, причём во втором случае Шипулин уже на финише проиграл Свендсену и Фуркаду.

В десятых от величия

На Олимпиаде в Сочи была легендарная эстафета, но в лучшей личной гонке россиянин стал четвёртым: в 0,7 секунды от медали и 6,4 — от золота. С одним промахом, который, как вы понимаете, всё и решил.

В 2015 году в Контиолахти Фуркад и норвежцы самоликвидировались в борьбе за золото, но Антон в той же гонке преследования допустил один промах, который отделил его от немца Лессера. Серебро.

Осло, 2016 год. Два девятых места, снова ненужные промахи, а главное — промах мимо пика формы.

В Хохфильцене вроде бы удалось завершить чемпионат победой в эстафете, которую добыл именно Шипулин, словно в Сочи.

Но в личных гонках Антону снова фатально не повезло. Два четвёртых места, причём в масс-старте по скорости екатеринбуржец мог разметать всех, но снова наошибался на рубежах. Для справки: в карьере Шипулина 11 индивидуальных побед, 14 вторых мест, 17 третьих и 11 четвёртых. Очень часто не хватало десятых секунды или нескольких секунд. И этот человек дважды становился вторым в Кубке мира за Мартеном Фуркадом, заступался за партнёров, отказывался жать руку из-за комментариев и ударов палкой Логинова — словом, был настоящим лидером.

Антон Шипулин: Не пожму Фуркаду руку, пока не поговорю с глазу на глаз

Но продолжить карьеру нормально россиянину не дали. Прямо перед Олимпиадой было объявлено о неучастии Шипулина из-за неких сведений из доклада Макларена, а чуть позже австрийская полиция решила раскопать, как так наши сумели обыграть всех в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. И несколько недель назад пришла к выводу, что россияне наверняка переливали кровь. По словам Шипулина, эти провокации окончательно убедили его, что продолжать карьеру дальше бессмысленно.

В общем, мы будем скучать, Антон. 31 год — совершенно не тот возраст для ухода. Поэтому, как знать, может быть, через год-два Шипулин снова соберёт журналистов и объявит уже о возвращении.

Ну а нашим ребятам желаем продолжить его дело и наконец сместить Фуркада и норвежцев с вершины. Это будет правильной реакцией на уход нашего гения земли Русской.