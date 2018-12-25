Пора обратно в ЦСКА? Трансфер Головина назвали одним из худших во Франции

Местное спортивное издание составило список самых провальных переходов, и россиянин оказался в десятке.

Французский сайт Le 10 Sport составил топ-10 самых провальных трансферов Лиги 1, совершённых минувшим летом. В десятку худших вошёл и переход в "Монако" за 30 миллионов евро россиянина Александра Головина. За 10 матчей в чемпионате полузащитнику удалось лишь раз оформить голевую передачу, забитых мячей на его счету нет. При этом "Монако" идёт в зоне вылета всего с тремя победами в 18 матчах.

Также в список худших трансферов попали Кевин Стротман, Неманья Радонич, Дуе Чалета-Цар (все — "Марсель"), Насер Шадли ("Монако"), Гансо ("Амьен"), Мэтт Мязга, Абдул Уорис (оба — "Нант"), Мизьян Маолида ("Ницца") и Яннис Салибур ("Сент-Этьен").

Что касается Головина, то уже ходят полусерьёзные слухи о его возвращении в ЦСКА. Об этом даже высказался главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

— Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха! — заявил белорусский специалист.

Александр Головин перешёл в "Монако" летом за 30 миллионов евро. Он стал самым дорогим российским игроком в истории. При этом и для "Монако" трансфер россиянина стал одним из самых дорогих: больше французский клуб тратил только на Фалькао и Хамеса Родригеса.

От Сычёва до Головина. Самые дорогие российские футболисты

При этом французская карьера Головина пока оставляет желать лучшего. Он дважды за полсезона травмировался, сделал всего одну голевую передачу в чемпионате, а сейчас отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за красную карточку, пока его команда отчаянно пытается выбраться с предпоследнего места в турнирной таблице.