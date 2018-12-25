Тренер ЦСКА о Фернандесе: Он отлично говорит по-русски, но на людях стесняется

По словам Виктора Гончаренко, натурализованный защитник сборной России опасается сказать что-то не то.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о знании русского языка бразильским защитником Марио Фернандесом. Игрок обороны получил российский паспорт и играет за сборную, однако интервью продолжает давать на родном языке.

— Марио — скромный парень. Один на один отлично говорит по-русски. Но на людях боится сморозить глупость, поэтому общается через переводчика. Если я леплю всё подряд на другом языке, не думая, то Марио стесняется, — объяснил Гончаренко в интервью Sport24.

Фернандес получил российское гражданство в 2016 году. В 2017-м впервые сыграл за национальную команду, а уже на ЧМ-2018 стал одним из её лидеров. Именно гол Фернандес (на данный момент единственный за сборную) позволил перевести игру с Хорватией в 1/4 финала ЧМ в дополнительное время.