Рабона Мамаева, бисиклета Роналду и пушка Черышева. Топ-10 лучших голов — 2018

Количество потрясающе красивых голов в 2018 году явно зашкаливало. Выбрать десятку определённо лучших объективно нереально, но мы всё-таки попробуем. Лайф представляет топ-10 самых умопомрачительных голов, забитых в ушедшем году.

№1. Пушка Дениса Черышева

Этот топ просто не мог обойтись без гола Дениса Черышева, он просто обязан с него начаться! Сумасшедшие голы лучшего бомбардира сборной России на ЧМ-2018 — один краше другого, любой бы подошёл для этой подборки. Но поставим всё-таки самый значимый: из четвертьфинала мундиаля. Он даже претендовал на премию Пушкаша как лучший гол года. Для мира он таковым не стал, а вот для России... был ли более важный?

№2. Бисиклета Криштиану Роналду

Роналду забил кучу невообразимых голов, но именно этот стоит особняком. Мало того что Криштиану забил невообразимым ударом одному из лучших голкиперов мира и почти в одиночку вынес "Ювентус" из ЛЧ. Этот гол, а точнее — реакция на него туринских фанатов, которые рукоплескали португальцу, стала для него одним из факторов, почему он решил уйти из "Реала" именно в "Ювентус". Теперь он кладёт голы пачками уже за "Старую Синьору".

№3. Соло Лионеля Месси

Рука об руку с Криштиану Роналду всегда идёт Лионель Месси. Не будем нарушать традиции и в нашем топе. Это ещё один претендент на премию Пушкаша — гол в ворота сборной Нигерии на чемпионате мира, который подарил надежду всей Аргентине.

№4. Перфоманс Мохаммеда Салаха

Один из героев 2018 года и, собственно, обладатель премии за лучший гол ушедшего года — египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля". Как же тут обойтись без его шедевра? Да, он должен был забить в конце 2017 года, но это нисколько не умаляет его красоту.

№5. Выстрел Бенжамена Павара

А вот и лучший, по мнению ФИФА, гол чемпионата мира в России. Защитник сборной Франции мощнейшим ударом с лёта отправил мяч в дальний гол ворот аргентинцев в самом весёлом матче плей-офф мундиаля. Именно тогда о Паваре узнал весь мир, а о французах заговорили как о серьёзных претендентах на победу в турнире.

№6. Рабона Павла Мамаева

Красивые голы продолжили залетать на российских полях и после чемпионата мира по футболу. Павел Мамаев, например, ещё до того, как начал бить людей, мог шикарно ударить по мячу. Его гол рабоной в ворота "Анжи" — украшение первой части сезона. Интересно, увидим ли мы во втором круге что-то подобное? И вообще, увидим ли самого Мамаева на футбольном поле?

№7. Залп Владимира Рыкова

Ещё одно яркое событие первой половины сезона — это сумасшедший гол защитника "Динамо" Владимира Рыкова в ворота "Спартака". Юный голкипер красно-белых Александр Максименко — единственный среди всех вратарей РПЛ к пятому туру подошёл без пропущенных мячей. А затем пустил эту, как говорят, бабочку с чужой половины поля.

№8. Скорпион Луки Джорджевича

Встречались в нашем футболе и вот такие, абсолютно невероятные взятия ворот, как гол Луки Джорджевича в ворота "Оренбурга". Черногорец пробил по мячу пяткой в падении — такой удар принято называть ударом скорпиона. Получилось совсем не хуже, чем у Генриха Мхитаряна или Златана Ибрагимовича.

№9. Мастер-класс Златана Ибрагимовича

В мире есть вещи, которые никто не умеет делать так же круто, как Златан. Когда он приходил в МЛС, многие смеялись над его пафосными речами, но Ибра всегда был человеком слова. Ну кто ещё мог первым же касанием в чужой стране и новой лиге забить такой сумасшедший гол? И, хотя Златан положил таких ещё два десятка, лучшим в сезоне признали именно дебютный.

№10. Шведка Рикарду Куарежмы

В своё время Куарежма считался талантливее Криштиану Роналду, и, возможно, так и было. Но если Роналду за счёт запредельной работоспособности сделал из себя лучшего футболиста мира и голевую машину, то Куарежма предпочёл играть в своё удовольствие. Но это не мешает ему иногда забивать настоящие голы-шедевры, которые хочется пересматривать и пересматривать.