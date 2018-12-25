Стал известен состав сборной России на молодёжный ЧМ по хоккею

Читайте также

Стал известен состав сборной России на молодёжный ЧМ по хоккею

3

Фото: ФХР

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 7 января в канадском городе Ванкувер.

На сайте Федерации хоккея России (ФХР) опубликовали состав нашей сборной на молодёжный чемпионат мира в Канаде. Пока в составе 25 хоккеистов, но в окончательную заявку попадут только 23 игрока.

— В этом сезоне нам предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Мы очень внимательно анализировали итоги каждого из проведённых в течение сезона турниров и остановили выбор на этих хоккеистах. Конечно, помешали травмы и ряд других причин, но в наших силах побороться за самые высокие места, — приводит слова главного тренера Валерия Брагина ФХР.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×