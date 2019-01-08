Почему Роналду нельзя бить штрафные и какой чемпионат самый зрелищный?

Самый красивый футбол в Англии, если много бегаешь, значит, победишь, Криштиану Роналду — отлично бьёт штрафные. Мы привыкли, что эти тезисы вроде как неоспоримы, однако на самом деле всё далеко не так просто. Компания Instat на основе исключительно статистических данных представляет нестандартный взгляд на привычные вещи.

Много бегать — не значит побеждать

InStat измеряет физическую активность каждого человека на футбольном поле: вратарей, защитников, полузащитников, нападающих и арбитров.

Чаще всего соотношения общей дистанции, пройденной за матч, к дистанции на высокой и предельной скоростях позволяет судить о классе команды. Команды с хорошим подбором игроков передвигаются меньше — они играют от владения, проводят меньше контратак и за счёт передач заставляют соперников много двигаться, выматывая его "километражем".

Что касается дистанции на высоких скоростях, то этот показатель зависит от манеры игры команды, умения взорваться и количества скоростной работы. Тренер, ставящий медленный футбол, но грамотно распределяющий игроков по полю, имеет столько же шансов на победу, сколько и специалист, ставящий скоростную тики-таку. Но одно остаётся неизменной истиной — чтобы побеждать, не нужно много бегать.

Самый зрелищный чемпионат

Специально для этого материала был создан индекс зрелищности футбола. В параметре учтены удары, голы, острые передачи, обводки, быстрые атаки, конструктивные передачи и доля чистого игрового времени. Ключевой параметр в индексе — передачи, направленные на развитие атаки, то есть те, что отдаются не поперёк поля, а вперёд — верхом или низом. Каждому параметру был присвоен коэффициент в зависимости от того, насколько редко то или иное событие происходит. Соответственно, самый высокий коэффициент — у забитых голов, самый низкий — у конструктивных передач.

Создав формулу из всех этих переменных и значимостей событий матча, узнаём, что самый зрелищный футбол в Европе — голландский. Также в топ-5 входят Бельгия, Германия, Италия и Испания.

Чемпионаты с самыми эффективными аутами

Перед началом сезона Юрген Клопп назначил одного из тренеров ответственным за ауты. Мировой тренд выжимать из вброса из-за боковой столько же, сколько с любого другого стандартного положения, обязывает уделять этому компоненту больше внимания. В каждой команде стараются найти человека, который точно бросает аут на 25+ метров. Подсказываем, обращайте внимание на поляков, исландцев, норвежцев. В национальных чемпионатах этих стран чаще всего в мире забивают после вброса из аута. В топ-4 также вклинилась Бразилия, но там свой нюанс — длинные ауты не являются характерной чертой бразильского футбола. Там атаки после вброса из аута переходят в голы благодаря индивидуальным действиям отдельных футболистов.

Чемпионаты, в которых чаще всего забивали после аутов (2017/2018)

Польша — 24

Исландия — 23

Бразилия — 18

Норвегия — 17

США — 15

Криштиану Роналду нельзя бить штрафные

За свою карьеру Роналду забил 53 гола прямыми ударами со штрафных. Это больше, чем у Лионеля Месси, и даже больше, чем у некоторых клубов. Но лучшие "штрафные" годы Роналду позади — 14 из 53 его голов забиты в промежуток с 2003 по 2009 год. Месси в этот же период забил лишь один гол.

Более того, за последние четыре года Роналду забил всего 8 голов прямым ударом со штрафных. Попыток было 167! Почти половина из них пришлась в стенку, ещё 41 удар ушёл мимо… Пора уступить место штатного бьющего партнёрам. Например, Миралем Пьяничу и Пауло Дибале.

Где меньше всего играют в футбол?

Что лучше: как можно больше событий матча в минуту игрового времени или как можно больше игрового времени без пауз? Зависит от восприятия футбола, но суть в том, что… в Португалии зрители могут просить вернуть половину стоимости билета, потому что вместо 90 минут команды играют всего 54. 36 минут в Португалии тратят на паузы: замены, празднования голов, ввод мяча в игру со стандартных положений, выход медперсонала и другие паузы.

Что интересно, в медленном темпе португальского чемпионата не полностью повинны судьи. На Украине арбитры свистят чаще, чем в южноевропейской стране, — 16,11 фола на команду за матч против 15,92, но при этом в УПЛ играют в футбол на 3 минуты больше.

Футболисты для домашней арены

К таковым относится звезда английского футбола Рахим Стерлинг, который выступает в Лиге чемпионов хуже, чем в Премьер-лиге. В сезоне 2017/18 делал на 16 действий за матч меньше, чем в Англии, реже забивал (0,5 гола за матч против 0,56), ещё реже отдавал (0,13 против 0,38), хуже подавал (13% точных навесов против 19%). В этом году картина не изменилась: 0,17 гола против 0,62, 0,17 результативных передач против 0,54, 20% точных навесов против 32%, 0,83 удара в створ против 1,46. В текущем сезоне InStat Index Стерлинга в Лиге чемпионов отличается от домашнего на 30 пунктов — 336 против 366.

Ещё один неожиданный домашний футболист — Луис Суарес. По InStat Index разбег не кажется таким большим, как у Стерлинга, — 322 против 325 в пользу Примеры. Но вдумайтесь, за последние три розыгрыша Лиги чемпионов Суарес забил 4 гола в 23 матчах. В Испании уругваец наколотил 64 мяча в 82 играх. В Лиге чемпионов Суарес намного хуже играет наверху — 27% выигранных единоборств против 41%, в разы хуже реализует опасные моменты — 20% против 30%, не так точно отдаёт предударные передачи — 50% точности против 67%. Спад начался после сезона 2015/16 и продолжается до сих пор. Посмотрим, сможет ли Суарес улучшить свои показатели в Лиге чемпионов в плей-офф-2019.

Футболист для домашнего чемпионата. Так называют игроков, которые отлично играют в национальном первенстве, но теряются в турнире рангом выше.

Вратарь — половина команды

"Вратарь — полкоманды" — это фраза, которая стара как мир. Но в этом году было получено наглядное подтверждение этого тезиса. Название тезиса — "Ливерпуль". Симон Миньоле и Лорис Кариус — отличная вратарская бригада, даже при условии срыва Кариуса на финише сезона. Когда "Ливерпуль" подписывал Алиссона за рекордные деньги, футбольный мир понимал целесообразность решения, но всё же ставил под вопрос, что ситуация кардинально улучшится.

Статистика сезона показывает, что ситуация кардинально улучшается.

В прошлом году "Ливерпуль" пропустил 38 голов, при том что Кариус и Миньоле сыграли по 19 матчей. В этом году у "Ливерпуля" 6 пропущенных голов и Аллиссон провёл 16 матчей. Если качество игры Алиссона в рамке не упадёт, "Ливерпуль" пропустит за сезон АПЛ всего 24−25 голов. В прошлом году "Манчестер Сити" пропустил 27, то есть меньше всех, что помогло команде Хосепа Гвардиолы стать чемпионом.