Лыжники-бойцы и чудо скелетониста Трегубова. Герои Олимпиады-2018

Лыжники-бойцы и чудо скелетониста Трегубова. Герои Олимпиады-2018

Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Памиль Ситдиков/Владимир Астапкович

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Лайф продолжает цикл публикаций о главных спортивных героях уходящего года. В очередной серии — россияне, которые зажгли на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Золотые призёры Пхёнчхана представлены в других номинациях Лайфа. Но и помимо хоккеистов и фигуристок в Южной Корее было кем гордиться. К сожалению, больше двух золотых медалей наши взять не смогли, но медалей другого достоинства была целая россыпь.

В основном — благодаря нашим лыжникам.

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Александр Большунов

<p>Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

21-летний лыжник из села Подывотье Брянской области поразил своим настроем уже в первый день соревнований. Большунов появился в Пхёнчхане после продолжительной болезни на спринте, с ходу взял бронзу, а затем заявил: "Мне сегодня всё было пофиг. Как будто на первенстве водокачки выступал".

Такой психологической подготовке стоило бы позавидовать многим российским спортсменам. В итоге Большунов после бронзы в спринте ещё трижды оставался в шаге от золота. В остросюжетной эстафете наши проиграли норвежцам, в командном спринте впереди снова остались норвежцы Суннбю и Клэбо, а в последней гонке на 50 километров вроде бы оставил всех позади, но не сумел справиться с финном Ийво Нисканеном из-за отказа от смены лыж.

Если бы кто-то перед Олимпиадой сказал, что у Большунова будет четыре медали Игр, такого человека посчитали бы сумасшедшим, а в итоге Александр покидал Корею с ощущением разочарования от отсутствия золота. Но ничего. У молодого парня всё впереди. Сейчас Большунов — лидер общего зачёта Кубка мира, на этой неделе стартует "Тур де ски", а в конце сезона — чемпионат мира по лыжным видам спорта. Там ждём от россиянина побед.

Денис Спицов

<p>Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Партнёр Большунова по сборной России Денис Спицов стал ещё одним открытием Олимпиады. Денису на момент начала Олимпиады также был 21 год, и начал он с обидной "деревянной" медали в скиатлоне, оставшись в трёх секундах от бронзового призёра и став первым из ненорвежцев. Как и Большунов, Денис родом из небольшого посёлка, но пробился из шеститысячной Вожеги (Вологодская область) в Пхёнчхан, и уже в гонке на 15 километров свободным стилем Спицова "прорвало". На сей раз он отомстил норвежцу Суннбю и в борьбе за бронзу опередил одного из лидеров скандинавов на 1,9 секунды.

Дальше Спицов бился с Клэбо за золото в эстафете, отыграв на своём этапе невероятным образом отставание в 16 секунд, но всё же уступив новому норвежскому королю лыж на финише, а через три дня вместе с Большуновым взял серебро в командном спринте.

Денис стал олицетворением смены поколений в российских лыжах и доказал, что в условиях санкций МОК на выручку отстранённым Легкову, Устюгову и Вылегжанину всегда готова прийти молодёжь. Если от Большунова всё-таки ждали высоких результатов, то медали малоизвестного Спицова стали откровением. Теперь кажется, что в долгосрочной перспективе отстранение российских лыжников-ветеранов было не так уж и плохо — молодёжь получила опыт, который обязательно пригодится в Пекине в 2022-м.

Никита Трегубов

<p>Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

Ещё один серебряный призёр Пхёнчхана — скелетонист Никита Трегубов, и его серебро действительно можно считать по статусу самой престижной "незолотой" наградой наших на Олимпиаде. Дело в том, что в видах спорта типа саней, бобслея и скелетона преимущество домашней трассы чувствуется гораздо сильнее, чем в других, и хозяин Игр Юн Сун Бин был вне конкуренции, выиграв у Трегубова за четыре заезда космические 1,63 секунды. Зато в борьбе за второе место Никита буквально в последнем вираже вырвал медаль у принципиальных соперников — британца Парсонса и латыша Мартина Дукурса, которые не очень жаловали россиян из-за допинг-скандала. В финишной зоне 23-летний красноярец устроил празднование в стиле победного гола в финале чемпионата мира по футболу — и все основания были.

Награда ещё ценнее с учётом того, что перед Олимпиадой и в сборной России по скелетону прошли чистки, и от поездки в Южную Корею был отстранён чемпион Сочи Александр Третьяков.

Итак, кого же признать главным героем Пхёнчхана? Решать вам!

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Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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