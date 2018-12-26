Лыжники-бойцы и чудо скелетониста Трегубова. Герои Олимпиады-2018

Лайф продолжает цикл публикаций о главных спортивных героях уходящего года. В очередной серии — россияне, которые зажгли на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

Золотые призёры Пхёнчхана представлены в других номинациях Лайфа. Но и помимо хоккеистов и фигуристок в Южной Корее было кем гордиться. К сожалению, больше двух золотых медалей наши взять не смогли, но медалей другого достоинства была целая россыпь.

В основном — благодаря нашим лыжникам.

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Александр Большунов

21-летний лыжник из села Подывотье Брянской области поразил своим настроем уже в первый день соревнований. Большунов появился в Пхёнчхане после продолжительной болезни на спринте, с ходу взял бронзу, а затем заявил: "Мне сегодня всё было пофиг. Как будто на первенстве водокачки выступал".

Такой психологической подготовке стоило бы позавидовать многим российским спортсменам. В итоге Большунов после бронзы в спринте ещё трижды оставался в шаге от золота. В остросюжетной эстафете наши проиграли норвежцам, в командном спринте впереди снова остались норвежцы Суннбю и Клэбо, а в последней гонке на 50 километров вроде бы оставил всех позади, но не сумел справиться с финном Ийво Нисканеном из-за отказа от смены лыж.

Если бы кто-то перед Олимпиадой сказал, что у Большунова будет четыре медали Игр, такого человека посчитали бы сумасшедшим, а в итоге Александр покидал Корею с ощущением разочарования от отсутствия золота. Но ничего. У молодого парня всё впереди. Сейчас Большунов — лидер общего зачёта Кубка мира, на этой неделе стартует "Тур де ски", а в конце сезона — чемпионат мира по лыжным видам спорта. Там ждём от россиянина побед.

Денис Спицов

Партнёр Большунова по сборной России Денис Спицов стал ещё одним открытием Олимпиады. Денису на момент начала Олимпиады также был 21 год, и начал он с обидной "деревянной" медали в скиатлоне, оставшись в трёх секундах от бронзового призёра и став первым из ненорвежцев. Как и Большунов, Денис родом из небольшого посёлка, но пробился из шеститысячной Вожеги (Вологодская область) в Пхёнчхан, и уже в гонке на 15 километров свободным стилем Спицова "прорвало". На сей раз он отомстил норвежцу Суннбю и в борьбе за бронзу опередил одного из лидеров скандинавов на 1,9 секунды.

Дальше Спицов бился с Клэбо за золото в эстафете, отыграв на своём этапе невероятным образом отставание в 16 секунд, но всё же уступив новому норвежскому королю лыж на финише, а через три дня вместе с Большуновым взял серебро в командном спринте.

Денис стал олицетворением смены поколений в российских лыжах и доказал, что в условиях санкций МОК на выручку отстранённым Легкову, Устюгову и Вылегжанину всегда готова прийти молодёжь. Если от Большунова всё-таки ждали высоких результатов, то медали малоизвестного Спицова стали откровением. Теперь кажется, что в долгосрочной перспективе отстранение российских лыжников-ветеранов было не так уж и плохо — молодёжь получила опыт, который обязательно пригодится в Пекине в 2022-м.

Никита Трегубов

Ещё один серебряный призёр Пхёнчхана — скелетонист Никита Трегубов, и его серебро действительно можно считать по статусу самой престижной "незолотой" наградой наших на Олимпиаде. Дело в том, что в видах спорта типа саней, бобслея и скелетона преимущество домашней трассы чувствуется гораздо сильнее, чем в других, и хозяин Игр Юн Сун Бин был вне конкуренции, выиграв у Трегубова за четыре заезда космические 1,63 секунды. Зато в борьбе за второе место Никита буквально в последнем вираже вырвал медаль у принципиальных соперников — британца Парсонса и латыша Мартина Дукурса, которые не очень жаловали россиян из-за допинг-скандала. В финишной зоне 23-летний красноярец устроил празднование в стиле победного гола в финале чемпионата мира по футболу — и все основания были.

Награда ещё ценнее с учётом того, что перед Олимпиадой и в сборной России по скелетону прошли чистки, и от поездки в Южную Корею был отстранён чемпион Сочи Александр Третьяков.

Итак, кого же признать главным героем Пхёнчхана? Решать вам!

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