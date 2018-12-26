Аленичева лишили водительских прав на полтора года

Заседание суда состоялось в Красноярске сегодня. Главный тренер футбольного "Енисея" в суд не явился.

Сегодня прошло заседание суда, где рассматривалось дело о лишении прав Дмитрия Аленичева. Суд постановил лишить прав наставника "Енисея" сроком на полтора года, а также оштрафовал на сумму в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает красноярский портал ngs24.ru.

Также отмечается, что ни Аленичев, ни его представитель в суд не явились. Была представлена только сторона обвинения и сотрудники ДПС.

Напомним, что в ноябре Аленичев был пойман якобы в нетрезвом виде за рулём. Сам футбольный специалист отрицал это, утверждая, что его просто подставили.