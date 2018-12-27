Подвиг Черчесова, ученицы Тутберидзе и эмоции Вяльбе. Топ-тренеры 2018 года

Лайф продолжает рассказывать о героях спорта этого года. На очереди те, кто воспитывает наших чемпионов, — тренеры.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. За это время команда, откровенно говоря, не показывала уверенной игры. Хотя так было и до него. Но всё изменилось летом этого года.

Перед домашним чемпионатом мира информационный фон вокруг сборной был не самый благоприятный. В СМИ много критиковали футболистов и самого Черчесова, да и прогнозы на ЧМ были неутешительными. Только Станислав Саламович на пресс-конференции спокойно просил "высказываться только после турнира, когда будет проделана работа". Спокойствие и юмор тренера при встречах с журналистами вызывали удивление, а ряд травм у ведущих игроков сборной — и панику. Но Станислав Саламович в непростой ситуации смог сплотить команду.

Черчесов не разрешал футболистам читать прессу, а затем увёз их на последний сбор в Австрию, чтобы они были подальше от общественного давления. Там были изнурительные тренировки, рассчитанные на то, что игроки достигнут пика формы к самому турниру. И результат не заставил себя ждать — команда впервые в современной истории дошла до четвертьфинала, и были все шансы на полуфинал.

Черчесов и Ко доказали, что футбол в России есть и его любят. И это, без сомнений, одно из лучших и незабываемых достижений этого года.

Этери Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе известна своим строгим нравом и жёсткими правилами. Однако благодаря именно такому подходу её фигуристки продолжают покорять мир. Сначала на Играх в Сочи блистала ученица Тутберидзе Юлия Липницкая, а на этой Олимпиаде — сразу две её подопечные — Евгения Медведева и Алина Загитова.

После Игр в Пхёнчхане Медведева покинула Тутберидзе, уехав тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Но у Этери Георгиевны большой арсенал молодых девочек.

Уже сейчас 14-летняя Александра Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая прыгает четверные прыжки, а её ровесница Анна Щербакова обошла Медведеву и Загитову на чемпионате России.

Тутберидзе удаётся воспитывать лучших в своём деле. Разве она не достойна звания "Тренер года"?

Елена Вяльбе

Елена Вяльбе — президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной. Её подопечные принесли нашей стране на Олимпийских играх в Пхёнчхане больше всего медалей — восемь из 17.

Хотя это и неудивительно. Она сама знает, что это такое. Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира и пятикратной обладательницей Кубка мира.

Только добавляет во всю эту историю драматизма тот факт, что Вяльбе оказалась в числе тех руководителей и тренеров, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к какому-либо участию на Играх в Пхёнчхане. Елена Валерьевна всё же поехала в Корею и болела с фанатской трибуны. И видео того, как она переживала за своих подопечных, облетело всю Сеть.

Елена Вяльбе известна своими громкими заявлениями и критическими замечаниями, но все её слова подтверждаются делом. И мы это увидели на Олимпиаде.

Принимайте участие в голосовании и определяйте, кто, по вашему мнению, является лучшим тренером 2018 года: Станислав Черчесов, Этери Тутберидзе или Елена Вяльбе.